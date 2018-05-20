Будущий клуб тренера Слуцкого вышел в Лигу Европы

«Витесс» одержал победу над «Утрехтом» в ответном матче финала мини-турнира чемпионата Голландии за место в Лиге Европы, сообщает ТАСС.

Встреча, прошедшая в Утрехте, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличился Мэтт Мязга, также мяч в свои ворота забил игрок хозяев Рамон Леувин. У «Утрехта» гол на счету Марка ван дер Марела.

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По сумме двух встреч «Витесс» обыграл соперника — 3:2.

В следующем сезоне «Витесс» возглавит российский специалист Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что тульский «Арсенал» проведет товарищеский матч против голландского «Витесса» на июльском сборе в Австрии.