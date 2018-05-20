Российский вратарь заключил контракт с полуфиналистом Кубка Стэнли

Российский голкипер Михаил Бердин подписал соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс», сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что соглашение с хоккеистом рассчитано на три года.

Бердин выступал в нынешнем сезоне в составе команды Хоккейной лиги США «Су-Фоллз Стэмпид».

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«Виннипег» проигрывает в финальной серии Западной конференции НХЛ против «Вегас Голден Найтс» со счетом 1-3.

Ранее сообщалось, что нападающий «Виннипега» Марк Шайфли установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в третьем матче финальной серии Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (2:4).