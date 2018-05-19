Аллергия заставила завершить карьеру многократного обладателя Кубка Стэнли

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» Мариан Госса принял решение завершить игровую карьеру. Об этом сообщает Novy Cas.

«Я больше не будут играть в хоккей. У меня действующий контракт с «Чикаго» еще на три года, но у меня только одно здоровье, и оно не позволяет мне вернуться», — объявил словак.

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39-летний спортсмен страдает от кожного заболевания, вызванного аллергией на хоккейную экипировку.

Госса выступает за «Чикаго» с 2009 года. В составе «ястребов» он трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Хоккеист не исключает, что останется в системе своей нынешней команды после завершения карьеры.

Ранее сообщалось, что бордель отблагодарит «Вегас» за победу в Кубке Стэнли.