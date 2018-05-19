Месси попросил у «Барселоны» игрока «Ювентуса»

Нападающий и лидер каталонской «Барселоны» Лионель Месси хочет видеть в клубе полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича, сообщает «Советский спорт».

По информации Calciomercato, сине-гранатовые среди вариантов усиления рассматривают кандидатуры Тьяго Алькантары из «Баварии», Кристиана Эриксена из «Тоттенхэма» и Миралема Пьянича из «Ювентуса».

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Как отмечается, Месси выступает за то, чтобы каталонцы приобрели именно боснийского игрока.

В текущем сезоне 28-летний Пьянич провел 43 матча, забил шесть мячей и сделал 14 голевых передач.

Ранее появились фото возможной формы «Барселоны» на следующий сезон.