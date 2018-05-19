«Вегас» обыграл «Виннипег» в матче финала Западной конференции
Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» на своем льду одержал победу над клубом «Виннипег Джетс», передает ТАСС.
Встреча, которая проходила в рамках четвертого матча финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1).
В составе победителей шайбы забросили Вильям Карлссон, Томаш Носек и Рейли Смит. У проигравших отличились Патрик Лайне и Тайлер Майерс.
Счёт в серии стал 3:1 в пользу подопечных Джирарда Галланта. Следующая встреча финала Западной конференции пройдет на площадке «Виннипега» 20 мая
НХЛ. Кубок Стэнли. Западная конференция. 4-й матч
«Вегас Голден Найтс» (США, Парадайс) — «Виннипег Джетс» (Канада, Виннипег) — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
1:0 — Карлссон (Маршессо, Смит) — 02:25;
1:1 — Лайне (Бафлин, Уилер) — 29:29;
2:1 — Носек (Белльмар, Сбиса) — 30:12;
2:2 — Майерс (Рослович) — 45:34;
3:2 — Смит — 53:02.