Мутко посетил первую тренировку сборной России по футболу

Вице-премьер России по вопросам строительства Виталий Мутко посетил первую тренировку сборной России в рамках подготовки команды к чемпионату мира по футболу — 2018.

Ранее он занимал пост министра спорта Российской Федерации и вице-премьера по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

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Команда провела занятие на спортивной базе в Новогорске. В тренировке не принимали участие Артем Дзюба («Зенит», Россия), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция) и Денис Черышев («Вильярреал», Испания»).

Ранее Дзюба пропустил первую тренировку сборной России перед ЧМ-2018.