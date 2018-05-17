WADA рассмотрит позицию России по докладу Макларена в июне

Ричард Макларен Reuters

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит позицию России по докладу Ричарда Макларена 14 июня, передает ТАСС.

Для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Россия должна признать выводы Макларена о системном использовании допинга в российском спорте и предоставить доступ к пробам, которые опечатаны Следственным комитетом из-за расследования по уголовному делу.

«Мы получили письмо из России за тремя подписям. Одна из них — от министра спорта Павла Колобкова, две другие мне нужно уточнить. Кажется, это был Александр Жуков. 14 июня состоится встреча комитета по соответствию, после чего мы дадим соответствующие рекомендации исполкому», — сказал глава комитета WADA Джонатан Тэйлор.

Ранее Бессеберг официально покинул совет учредителей WADA.