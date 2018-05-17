WADA рассмотрит позицию России по докладу Макларена в июне

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит позицию России по докладу Ричарда Макларена 14 июня, передает ТАСС.

Для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Россия должна признать выводы Макларена о системном использовании допинга в российском спорте и предоставить доступ к пробам, которые опечатаны Следственным комитетом из-за расследования по уголовному делу.

«Мы получили письмо из России за тремя подписям. Одна из них — от министра спорта Павла Колобкова, две другие мне нужно уточнить. Кажется, это был Александр Жуков. 14 июня состоится встреча комитета по соответствию, после чего мы дадим соответствующие рекомендации исполкому», — сказал глава комитета WADA Джонатан Тэйлор.

Ранее Бессеберг официально покинул совет учредителей WADA.