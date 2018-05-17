Сборная России сумела перевести матч с канадцами в овертайм

Сборная России дважды отыгрывалась по ходу третьего периода четвертьфинального матча чемпионата мира по хоккею против Канады.

Спустя восемь минут после начала заключительного периода Кайл Туррис вывел Канаду вперед, но буквально через полторы минуты Сергей Андронов во второй раз за игру сравнял счет. Позднее Пьер-Люк Дюбуа в очередной раз вывел свою команду вперед, но менее чем через две минуты Артем Анисимов забросил красивейшую шайбу и перевел игру в овертайм.

«Газета.Ru» проводит онлайн-трансляцию четвертьфинала.