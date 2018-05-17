Центробанк разработал купюру к чемпионату мира по футболу

Центральный банк России закончил разработку памятной купюры, приуроченной к чемпионату мира в России, передает ТАСС.

По словам заместителя председателя ЦБ Ольги Скоробогатовой, в ближайшее время купюра будет представлена общественности.

«Мы в этом году к ЧМ-2018 будем выпускать памятную банкноту, ее разработка уже завершена, в ближайшее время сделаем анонс», — сказала Скоробогатова.

Также сообщалось, что «Гознак» выпустит первую в России пластиковую банкноту номиналом 100 рублей.

Ранее стало известно, что портрет Марадоны появится на одном из зданий Москвы.