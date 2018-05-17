Первая жена Кержакова рада его разводу

Первая жена и мать старшего сына бывшего нападающего «Зенита» и «Севильи» Александра Кержакова Екатерина Сафронова поделилась мнением о его разводе со второй женой Миланой, передает «Московский комсомолец».

«Милана — нормальная девушка. Просто совершила ошибку, когда связала свою жизнь с Кержаковым. Она ведь понимала, какое у него нехорошее прошлое с предыдущими женами. Еще недавно мои слова в отношении футболиста никто не воспринимал серьезно. Окружающим было трудно поверить, что такой красавчик с обложки может быть страшным человеком», — сказала Сафронова.

Кержаков расстался с первой женой в 2016 году. Она, по словам футболиста, якобы страдала от наркотической зависимости.

«Могу сказать одно — вовремя меня Бог отвел от этого мужчины. Причем так же считают наши общие с ним друзья. Говорят мне об этом, мол, тебе ещё повезло. Сейчас мне не хочется, чтобы меня к их истории как-то притягивали. И совсем не горю желанием, чтобы меня ассоциировали с Кержаковым», — заявила Сафронова.

Ранее вторая жена Кержакова назвала его «падшим человеком».