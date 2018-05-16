«Марсель» и «Атлетико» объявили стартовые составы на финальный матч ЛЕ
Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Марселя» на матч финала Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
Стартовый состав «Марселя»: Стив Манданда, Жордан Амави, Адиль Рами, Морган Сансон, Лукас Окампос, Флорьян Товен, Луис Густаво, Андре-Франк Ангисса, Димитри Пайет, Валер Жермен и Буна Сарр.
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Стартовый состав «Атлетико»: Ян Облак, Шиме Врсалько, Хосе-Мария Хименес, Диего Годин, Лукас Эрнандес, Анхель Корреа, Сауль, Габи, Коке, Диего Коста и Антуан Гризманн.
Встреча состоится 16 мая в 21:45 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее экс-защитник «Барселоны» и сборной Франции по футболу Эрик Абидаль заявил, что будет поддерживать «Марсель» в финале Лиги Европы.