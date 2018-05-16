Членам сборной России по самбо отказали в визах для участия в ЧЕ в Греции

Генеральное Консульство Греции в Москве отказало в шенгенских визах членам сборной России по самбо, которые отправились на мировое первенство неполным составом. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Всероссийской федерации самбо, в визах было отказано: судье Н. Малышеву, массажисту сборной А. Воронову и трем боевым самбистам — Мухтару Гамзаеву (57 кг), Эжеру Енчинову (62 кг) и Дмитрию Самойлову (82 кг).

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«Для нас это решение пока остается загадкой, будем разбираться, причин нам пока никто не объясняет. Такое с нами случается впервые, хотя наши спортсмены часто ездят на соревнования за рубеж. Попытаемся уже на месте разобраться в ситуации», — заявил тренер сборной России по боевому самбо Александр Конаков.

Отмечается, что в Консульстве Греции не запросили дополнительных документов. Министерство спорта Греции не внесло в списки данных членов сборной команды России, что стало известно только за два дня до вылета на мировое первенство.

Вместо недопущенных спортсменов Россию в весе 57 кг Россию представит Родион Асканаков, а в категории 62 кг Александр Нестеров.

Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отклонила заявки более десяти российских легкоатлетов для участия в международных соревнованиях 2018 года в нейтральном статусе.