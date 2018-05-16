Болельщики «Зенита» проводили Кришито

Болельщики петербургского «Зенита» проводили многолетнего игрока команды Доменико Кришито из Северной столицы, сообщает «Советский спорт».

Поклонники клуба приехали в аэропорт «Пулково», когда итальянец шел отправлялся на самолет. Они держали специальные баннеры, распевали песни в его честь и жгли файеры.

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«Спасибо, спасибо, спасибо. Вы приехали, чтобы попрощаться со мной в аэропорту. Определенно я здесь оставляю часть своего сердца», — написал Кришито на своей странице в инстаграме.

Итальянский защитник провел в составе сине-бело-голубых семь лет.

Ранее сообщалось, что Сергей Фурсенко сохранил пост президента «Зенита» с урезанными полномочиями.