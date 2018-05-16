Защитник «Динамо»: нас есть за что уважать

Защитник московского «Динамо» Себастьян Хольмен поделился мыслями по поводу завершения чемпионата России по футболу сезона-2017/18, передают «Известия».

«Естественно, сезон был трудным для нас. Но я думаю, в последних десяти играх чемпионата мы доказали всем, что «Динамо» — хорошая команда и нас есть за что уважать», — сказал швед.

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Также игрок рассказал, что перед матчем со «Спартаком» в команде не обсуждалась возможность попасть в Лигу Европы.

«Мы говорили только о «Спартаке», о том, как обыграть их. Понимали, что это очень важно для нас и наших болельщиков», — заключил он.

В минувшем сезоне бело-голубые финишировали на восьмом месте турнирной таблицы РФПЛ.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проиграл «Динамо» и уступил ЦСКА второе место в чемпионате России.