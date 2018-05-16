Трипл-дабл Джеймса не спас «Кливленд» от поражения в матче с «Бостоном»

«Бостон Селтикс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» во втором матче финальной серии Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 107:94 (23:27, 25:28, 36:22, 23:17) в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал Джейлен Браун, набравший 23 очка.

Реклама

У гостей трипл-дабл оформил Леброн Джеймс, на счету которого 42 очка, десять подборов и 12 передач. Также дабл-даблом отметился Кевин Лав (22 очка и 15 подборов).

«Бостон» увеличил отрыв в серии до четырех побед — 2-0. Следующий матч пройдет в Кливленде 20 мая.

НБА. Плей-офф. Восточная конференция. Финал. 2-й матч

«Бостон Селтикс» (США, Бостон) — «Кливленд Кавальерс» (США, Кливленд) — 107:94 (23:27, 25:28, 36:22, 23:17)