Марадона стал председателем правления «Динамо-Брест»

Аргентинец Диего Марадона назначен председателем правления белорусского футбольного клуба «Динамо-Брест», сообщает ТАСС.

Как передает пресс-служба клуба, соглашение с легендарным футболистом подписано на три года. В обязанности аргентинца будут входить вопросы стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест».

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«Спасибо за доверие», — написал специалист в инстаграме.

Марадона начнет работу в клубе после завершения чемпионата мира 2018 года в России.

Ранее агент бывшего тренера сборной Аргентины Стефано Сеси сообщил, что специалист согласился возглавить белорусский клуб «Динамо».