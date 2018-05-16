Марадона стал председателем правления «Динамо-Брест»
Аргентинец Диего Марадона назначен председателем правления белорусского футбольного клуба «Динамо-Брест», сообщает ТАСС.
Как передает пресс-служба клуба, соглашение с легендарным футболистом подписано на три года. В обязанности аргентинца будут входить вопросы стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест».
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«Спасибо за доверие», — написал специалист в инстаграме.
Марадона начнет работу в клубе после завершения чемпионата мира 2018 года в России.
Ранее агент бывшего тренера сборной Аргентины Стефано Сеси сообщил, что специалист согласился возглавить белорусский клуб «Динамо».