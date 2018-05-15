Олимпийский чемпион Сочи-2014 Траньков будет тренировать Тарасову с Морозовым

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков станет тренером спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, передает «РИА Новости».

Ранее Тарасову и Морозова тренировала Нина Мозер.

«Завтра в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) состоится утверждение планов фигуристов на следующий сезон, где тренером пары Тарасова/Морозов будет утвержден олимпийский чемпион Максим Траньков. Формально тренером останется Нина Мозер, но фактически всю тренировочную работу будет вести Траньков», — заявил источник, близкий к ФФККР.

Ранее заслуженный тренер России не исключил возрождения Евгении Медведевой.