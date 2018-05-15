Следственный комитет России допросит Зеппельта в случае его приезда в Россию
Следственный комитет России допросит немецкого журналиста Хайо Зеппельта по «делу Родченкова» в случае его приезда в Российскую Федерацию, передает ТАСС.
«Если Хайо Зеппельт окажется на территории Российской Федерации, Следственный комитет вновь предпримет меры к его допросу по обстоятельствам, которые ему стали известными при подготовке документального фильма о якобы имевших место злоупотреблениях российскими спортсменами», — заявила представитель СК.
Ранее Следственный комитет сообщил, что в рамках расследования были направлены запросы в органы ряда стран, чтобы получить показания лиц, имеющих особое значение для расследования.
«В числе таких лиц Григорий Родченков, Ричард Макларен, Хайо Зеппельт», — сказала Петренко.
Глава МИД Германии Хайко Маас в своем Твиттере подтвердил, что Зеппельт сможет посетить Россию, где пройдет чемпионат мира по футболу.
Ранее немецкому журналисту Зеппельту разрешили приехать на ЧМ-2018.