Сборная Германии продлила контракт с главным тренером

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв во время полуфинального матча Кубка конфедераций против... Reuters

Наставник национальной команды Германии по футболу Йоахим Лев останется на своем посту как минимум до 2022 года, сообщает ТАСС.

Как информирует официальный сайт Немецкого футбольного союза, новое соглашение с 58-летним специалистом будет рассчитано до 2022 года, когда пройдет чемпионат мира в Катаре.

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«Я чрезвычайно рад, что тренерский штаб будет работать в нынешнем составе и дальше, чтобы попытаться сохранить нашу сборную на вершине мирового футбола», — сказал генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф.

Лев возглавляет немецкую сборную с 2006 года.Под его руководством команда в 2014 году стала победителем чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что глава Немецкого футбольного союза раскритиковал Месута Озила за фото с Реджепом Эрдоганом.