Сборная Германии продлила контракт с главным тренером

Наставник национальной команды Германии по футболу Йоахим Лев останется на своем посту как минимум до 2022 года, сообщает ТАСС.

Как информирует официальный сайт Немецкого футбольного союза, новое соглашение с 58-летним специалистом будет рассчитано до 2022 года, когда пройдет чемпионат мира в Катаре.

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«Я чрезвычайно рад, что тренерский штаб будет работать в нынешнем составе и дальше, чтобы попытаться сохранить нашу сборную на вершине мирового футбола», — сказал генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф.

Лев возглавляет немецкую сборную с 2006 года.Под его руководством команда в 2014 году стала победителем чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что глава Немецкого футбольного союза раскритиковал Месута Озила за фото с Реджепом Эрдоганом.