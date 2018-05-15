Капитан сборной Швеции по хоккею выделил трех игроков в составе команды России

Капитан сборной Швеции по хоккею Микаэль Баклунд выделил трех хоккеистов в составе команды России на чемпионате мира, который проходит в Дании.

«Конечно, Павел Дацюк. Кирилл Капризов — очень классный нападающий. Также выделю Евгения Дадонова, который провел отличный сезон в НХЛ за «Флориду Пантерз». В целом вся команда России — очень высокого уровня. Готовимся к матчу против нее со всей серьезностью», — цитирует Баклунда газета «Известия».

15 мая сборная Швеции встретится с командой России в заключительном туре группового этапа чемпионата мира. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.