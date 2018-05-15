Фалькао и Родригес вошли в расширенную заявку сборной Колумбии на чемпионат мира

Главный тренер сборной Колумбии по футболу Хосе Нестор Пекерман определился с расширенным составом футболистов, которые примут участие в подготовке к чемпионату мира 2018 года в России, сообщает ТАСС.

В заявку из 35 игроков вошли нападающий «Монако» Радамель Фалькао и полузащитник мюнхенской «Баварии» Хамес Родригес.

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Вратари: Иван Арболеда («Банфилд», Аргентина), Хосе Куадрадо («Онсе Кальдас»), Давид Оспина («Арсенал», Англия), Камило Варгас («Депортиво Кали»);

Защитники: Сантьяго Ариас (ПСВ, Нидерланды), Фарид Диас («Олимпия», Парагвай), Франк Фабра («Бока Хуниорс», Аргентина), Стефан Медина («Монтеррей», Мексика), Ерри Мина («Барселона», Испания), Бернардо Эспиноса, Хоан Мохика (оба — «Жирона», Испания), Оскар Мурильо («Пачука», Мексика), Давинсон Санчес («Тоттенхэм», Англия), Вильям Тесильо («Леон», Мексика), Кристиан Сапата («Милан», Италия);

Полузащитники: Абель Агилар («Депортиво Кали»), Вилмар Барриос, Эдвин Кардона, Себастьян Перес (все — «Бока Хуниорс», Аргентина), Хуан Куадрадо («Ювентус», Италия), Густаво Куэльяр («Фламенго», Бразилия), Джефферсон Лерма («Леванте», Испания), Джованни Морено («Шанхай Шеньхуа», Китай), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт», Аргентина), Хамес Родригес («Бавария», Германия), Карлос Санчес («Эспаньол», Испания), Матеус Урибе («Америка», Мексика);

Нападающие: Карлос Бакка («Вильярреал», Испания), Мигель Борха («Палмейрас», Бразилия), Радамель Фалькао («Монако»), Хосе Искьердо («Брайтон», Англия), Луис Муриель («Севилья», Испания), Йимми Хара, Теофило Гутьеррес (оба — «Атлетико Хуниор»), Дуван Сапата («Сампдория», Италия).

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Колумбии сыграет в группе H с командами Японии, Польши и Сенегала.

Ранее сборная Туниса объявила расширенную заявку на чемпионат мира.