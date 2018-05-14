Защитник Сергей Игнашевич вызван в сборную России по футболу, сообщает ТАСС.

38-летний защитник заменил в расширенном списке сборной России Руслана Камболова, который получил травму.

«Камболов получил повреждение голени в ходе вчерашнего матча с «Краснодаром» (1:1). Сегодня, 14 мая, в Москве футболист прошел дополнительное обследование, которое выявило у него проблему с икроножной мышцей.

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Учитывая сроки подготовки и возможность усугубления проблемы, тренерский штаб сборной России принял решение произвести замену. Вместо Камболова подготовку к турниру начнет защитник ЦСКА Сергей Игнашевич», — говорится в сообщении пресс-службы Российского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что Игнашевич планирует по окончании этого сезона завершить карьеру игрока.