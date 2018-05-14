Россиян попросили достроить стадион в Нижнем Новгороде за еду

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов попросил глав муниципалитетов помочь региону со строительством стадиона «Нижний Новгород», который примет матчи чемпионата мира — 2018. Об сообщает агенство «Советский спорт».

По информации источника агенства Reuters, письмо с просьбой помочь со стадионом было разослано министерством спорта региона. В нем Панов объяснил, что стадион не успевают достроить к заявленной дате и поэтому министр спорта просит, чтобы от муниципалитета приехали по десять человек в период с 6 по 14 апреля.

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