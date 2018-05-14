Тарасова: Медведева будет счастлива с Орсером

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова поделилась мнением о фигуре нового тренера российской фигуристки Евгении Медведевой канадце Брайане Орсере. По ее мнению, 18-летняя россиянка сможет достичь успехов под руководством специалиста из Канады, сообщает «Советский спорт».

«Он потрясающий человек, он лучший тренер сейчас, у него тренируются фантастические люди, которые опережают время на много лет. Если Женя будет здорова, она будет счастлива там», — сказала Тарасова в эфире «Первого канала».

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4 мая Медведева прекратила сотрудничество с Этери Тутбердизе, после чего известный тренер по фигурному катанию обвинила спортсменку в предательстве.

Ранее Тарасова раскритиковала слова Тутберидзе о Медведевой.