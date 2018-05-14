ЦСКА хочет продлить контракты с Игнашевичем и Березуцкими

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что клуб собирается вести переговоры о продлении контрактов с защитниками команды Сергеем Игнашевичем и братьями Алексеем и Василием Березуцкими. Слова специалиста приводит ТАСС.

«Думаю, что всем троим нужно ставить памятник, потому что трудно даже словами описать, что они сделали для сборной России и клуба. Мы хотели бы, чтобы они были с нами еще сезон, но нельзя не учитывать их позицию. Пока что договорились с ними пообщаться позже, через неделю-две», — заявил Бабаев.

Реклама

Контракты защитников с ЦСКА истекают 30 июня. В этом году Игнашевичу исполняется 39 лет, а братьям Березуцким — по 36 лет. Суммарный возраст тройки обороны армейцев составляет 111 лет.

«В качестве тренеров им дорога открыта, ЦСКА никогда не был против этого, но пока речь идет только о качестве футболистов», — подытожил генеральный директор.

По окончании сезона команду также покинули полузащитники Понтус Вернблум и Георги Миланов.

По итогам сезона-2017/18 чемпионата России ЦСКА занял второе место в турнирной таблице и шестой раз подряд вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА обеспокоены возможными изменениями в центре обороны.