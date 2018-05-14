Финская биатлонистка Мякяряйнен продолжит карьеру

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен приняла решение продолжить спортивную карьеру и выступить в следующем сезоне, передает ТАСС.

В сезоне-2017/18 35-летняя выиграла общий зачет Кубка мира. В ее активе четыре золотые медали на этапах Кубка мира.

Также Мякяряйнен является обладательницей малого Хрустального глобуса в зачете масс-стартов в прошедшем сезоне.

Дебют финской биатлонистки случился в сезоне-2004/05. Первую победу финка одержала в 2011 году на чемпионате мира в Ханты-Мансийске.