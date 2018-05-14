На матчи чемпионата мира в России продано 89% билетов

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что международная обстановка оказывает давление перед чемпионатом мира.

«Нет, оно уже никак не повлияло — уже продано 89% всех билетов. Политические призывы не увенчались успехом, и если у кого-то были такие цели, то они точно не будут достигнуты. Поэтому есть уверенность, что чемпионат мира пройдет практически при полных трибунах. По крайней мере все индикации об этом говорят», — цитирует Сорокина газета «Известия».

Ранее Сорокин поделился мнением об арене в Волгограде, на которой прошел финал Кубка России между «Тосно» и курским «Авангардом».