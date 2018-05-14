Эксперт оценил шансы ЦСКА на победу над «Реалом» в «Финале четырех»

Экс-тренера сборной России Борис Соколовский поделился ожиданиями от матча «Финала четырех», к котором сыграют московский ЦСКАи и мадридский «Реал».

«На мой взгляд, шансы ЦСКА в противостоянии с «Реалом» — 60 на 40 в пользу московского клуба. У ЦСКА более сыгранный состав. Тренеру «Реала» Пабло Ласо весь сезон приходилось идти на вынужденные эксперименты. Из-за травм он долгое время не мог проверить всех своих лидеров в деле.

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Главная звезда «Реала» Серхио Юль не играл восемь месяцев и выпал из игрового ритма. Несмотря на то что он внес серьезный вклад в победу «Реала» над «Панатинаикосом» в плей-офф, ему будет тяжело противостоять задней линии ЦСКА. Для этого надо играть в хорошем ритме на протяжении всего сезона», — цитирует Соколовского газета «Известия».

Встреча между ЦСКА и «Реалом» пройдет 18 мая в Белграде.