Гол Овечкина помог «Вашингтону» одержать вторую победу над «Тампой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» во втором матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Том Уилсон, Деванте Смит-Пелли, Ларс Эллер, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин и Бретт Коннолли. У хозяев шайбы забросили Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос.
Голевую передачу на свой счет записал форвард «молний» Никита Кучеров.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Вашингтон» увеличил отрыв в серии — 2-0. Следующий матч пройдет в столице США 16 марта.
НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. Финал. 2-й матч
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (США, Тампа) — «Вашингтон Кэпиталз» (США, Вашингтон) — 2:6 (2:1, 0:3, 0:2)