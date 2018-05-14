Израильский футбольный клуб добавил к своему названию фамилию Трампа

Израильский футбольный клуб «Бейтар» добавил к своему названию фамилию президента США Дональда Трампа, сообщает «Советский спорт».

Как отмечает Jspost.com, руководство команды пошло на такой шаг после того, как в конце прошлого года Трамп заявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля, а также перенесет туда свое посольство.

Ранее американский профессиональный теннисист, семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой сообщил, что Трамп предлагал ему сыграть с Сереной или Винус Уильямс за $1 млн.