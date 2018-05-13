«Леванте» нанес «Барселоне» первое поражение в нынешнем сезоне Примеры

«Леванте» на домашнем поле обыграл «Барселону» в матче 37-го тура испанской Примеры со счетом 5:4, сообщает «Советский спорт».

В составе победителей забитыми мячами отметились полузащитник Энис Барди, оформивший дубль, нападающий Эммануэл Боатенг, на счету которого хет-трик.

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У «Барселоны» голы на счету форварда Луиса Суареса и хавбека Филиппе Коутиньо, оформившего хет-трик.

Для каталонского клуба это поражение стало первым в сезоне на национальном чемпионате.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице, набрав 90 очков, а «Леванте» находится на 15-й строчке.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера. 37-й тур

«Леванте» (Валенсия) — «Барселона» (Барселона) — 5:4

Голы: 1:0 – Боатенг – 9, 2:0 – Боатенг – 30, 2:1 – Коутиньо – 38, 3:1 – Барди – 46, 4:1 – Боатенг – 49, 5:1 – Барди – 56, 5:2 – Коутиньо – 59, 5:3 – Коутиньо – 64, 5:4 – Суарес – 71 (пен)