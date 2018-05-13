Сборная России заняла первое место в общем зачете ЧЕ по тхэквондо

Сборная России финишировала на перовом месте в общекомандном зачете чемпионата Европы по тхэквондо в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

На счету российской команды четыре золотые, пять серебряных и шесть бронзовых медалей. В числе победителей и призеров Владислав Ларин, Роман Кузнецов, Олег Кузнецов , Юрий Кириченко, Арина Животкова, Ольга Иванова, Татьяна Кудашова, Михаил Артамонов, Максим Храмцов, Магомед Гагиев , Наталья Антипенко, Сармат Цакоев, Валерий Шиманов, Вячеслав Минин и Полина Хан.

Ранее сообщалось, что российская сборная стартует на чемпионате Европы — 2018 по карате.