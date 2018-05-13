Посол Германии в России высоко оценил уровень подготовки городов к ЧМ-2018

Посол Германии в России Рюдигер фон Фрич высоко оценил уровень подготовки российских городов к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает ТАСС.

«В прошлом году я видел финал Кубка конфедераций, я видел, насколько хорошо Россия к нему подготовилась, поэтому всегда говорю, что Россия готовится к этому чемпионату, готовится проявить исключительное гостеприимство и проведет его действительно с успехом», — сказал функционер.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил о положительных отзывах экспертов о подготовке к чемпионату мира по футболу — 2018.