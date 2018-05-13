Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Испании, Сироткин — 14-й

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал победу в гонке пятого этапа «Формулы-1» Гран-при Испании. Об этом сообщает ТАСС.

Вторым финишировал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, третьим стал Макс Ферстаппен на «Феррари».

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 14-м.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Формула-1. Гран-при Испании. Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

2. Валттери Боттас («Мерседес») +20,593

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +26,873

4. Себастьян Феттель («Феррари») +27,584

5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +50,058

6. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

7. Карлос Сайнс («Рено») +1 круг

8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг

9. Серхио Перес («Форс Индия») +2 круга

10. Шарль Леклер («Заубер») +2 круга

11. Лэнс Стролл («Уильямс») +2 круга

12. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга

13. Брендон Хартли («Торо Россо») +2 круга

14. Сергей Сироткин («Уильямс») +3 круга

Стоффель Вандорн («Макларен») — не финишировал

Эстебан Окон («Форс Индия») — не финишировал

Кими Райкконен («Феррари») — не финишировал

Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал

Пьер Гасли («Торо Россо») — не финишировал

Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал.