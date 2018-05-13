Хэмилтон выиграл гонку Гран-при Испании, Сироткин — 14-й
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон завоевал победу в гонке пятого этапа «Формулы-1» Гран-при Испании. Об этом сообщает ТАСС.
Вторым финишировал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, третьим стал Макс Ферстаппен на «Феррари».
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин финишировал 14-м.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Формула-1. Гран-при Испании. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
2. Валттери Боттас («Мерседес») +20,593
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +26,873
4. Себастьян Феттель («Феррари») +27,584
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +50,058
6. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
7. Карлос Сайнс («Рено») +1 круг
8. Фернандо Алонсо («Макларен») +1 круг
9. Серхио Перес («Форс Индия») +2 круга
10. Шарль Леклер («Заубер») +2 круга
11. Лэнс Стролл («Уильямс») +2 круга
12. Маркус Эрикссон («Заубер») +2 круга
13. Брендон Хартли («Торо Россо») +2 круга
14. Сергей Сироткин («Уильямс») +3 круга
Стоффель Вандорн («Макларен») — не финишировал
Эстебан Окон («Форс Индия») — не финишировал
Кими Райкконен («Феррари») — не финишировал
Нико Хюлькенберг («Рено») — не финишировал
Пьер Гасли («Торо Россо») — не финишировал
Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал.