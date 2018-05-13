«Уфа» обыграла «Тосно» и вышла в Лигу Европы

«Уфа» разгромила «Тосно» над в матче заключительного тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе хозяев дубль оформил Дмитрий Живоглядов, также отличились Сильвестр Игбун, Дмитрий Сысуев и Иван Пауревич.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Уфа» заняла шестое место в турнирной таблице и гарантировала себе участие в Лиге Европы. «Тосно» расположился на 15-й строчке и покинул РФПЛ.

Футбол. Чемпионат России. 30-й тур

«Уфа» (Уфа) – «Тосно» (Тосно) — 5:0

Голы: 1:0 — Живоглядов, 30; 2:0 — Сысуев, 32; 3:0 — Игбун, 50; 4:0 — Пауревич, 81, 5:0 — Живоглядов, 84