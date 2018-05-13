«Зенит» решил судьбу тренера Манчини
Петербургский «Зенит» достиг договоренности с главным тренером клуба Роберто Манчини о досрочном расторжении соглашения, сообщает «Советский спорт».
Официальный сайт сине-бело-голубых передает, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплат компенсаций.
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Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года. В нынешнем сезоне чемпионата России «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что капитан «Зенита» Доменико Кришито записал прощальное видео перед своим последним матчем в составе сине-бело-голубых.