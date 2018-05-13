«Зенит» решил судьбу тренера Манчини

<img src="//img.gazeta.ru/files3/67/11736067/xw_1523836-pic905-895x505-91586.jpg">

Петербургский «Зенит» достиг договоренности с главным тренером клуба Роберто Манчини о досрочном расторжении соглашения, сообщает «Советский спорт».

Официальный сайт сине-бело-голубых передает, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон без выплат компенсаций.

Реклама

Манчини возглавил «Зенит» летом 2017 года. В нынешнем сезоне чемпионата России «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что капитан «Зенита» Доменико Кришито записал прощальное видео перед своим последним матчем в составе сине-бело-голубых.