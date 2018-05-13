Кубок чемпионата мира в России прибыл в Самару

Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Самару в рамках тура по России, сообщает ТАСС.

«Я хочу всех поздравить с прибытием этого легендарного трофея в Самару. Я надеюсь, что наш стадион станет победным для сборной России и что после окончания чемпионата этот кубок останется в России.

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Прибытие кубка создает особое настроение, и мы чувствуем, что выходим на финальную стадию подготовки к матчам мирового первенства», — сказал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Кубок чемпионата мира также посетит Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москва.

Мировое первенство по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее фан-зона чемпионата мира — 2018 по футболу открылась в Нижнем Новгороде.