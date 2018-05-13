Хоккеист сборной Швейцарии позвал Капризова в НХЛ

Нападающий сборной Швейцарии и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Нино Нидеррайтер после матча чемпионата мира — 2018 против сборной России (3:4) признался, что был впечатлен игрой форварда россиян Кирилла Капризова, передает Sport24.

«Капризов — замечательный игрок, после игры я сказал ему, что он должен как можно скорее приехать в «Миннесоту», — сказал он.

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Также Нидеррайтер назвал причины поражения своей команды.

«Мы показали отличную игру, но у россиян в составе есть множество мастеровитых игроков. Мы дали соперникам слишком много легких возможностей забить гол», — заключил хоккеист.

Сборная Швейцарии занимает четвертую строчку в турнирной таблице группы A, имея в своем активе девять очков. Команда России располагается на второй позиции, набрав 13 пунктов.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.