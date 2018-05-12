Сборная Канады по хоккею потерпела второе поражение на чемпионате мира

Сборная Финляндии обыграла команду Канады в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею — 2018 со счетом 5:1. Об этом сообщает ТАСС.

В составе победителей дубль на счету Микко Рантанена, еще по одной шайбе забили Янне Песонен, Ээли Толванен и Теуво Терявяйнен.

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У канадцев единственная шайба на счету Жана-Габриэль Пажо.

Для сборной Канады это поражение стало вторым на турнире.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа B

Канада — Финляндия — 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)

Голы: 0:1 – Рантанен – 08:50 (5x5),

1:1 – Пажо (Хорват) – 10:55 (5x5),

1:2 – Песонен (Нутиваара, Толванен) – 13:48 (5x4),

1:3 – Рантанен (Гранлунд, Терявяйнен) – 16:35 (5x4),

1:4 – Толванен – 45:17 (5x5),

1:5 – Терявяйнен (Ахо, Кивисте) – 45:27 (5x5)

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.