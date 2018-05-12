Сборная России обыграла команду Швейцарии на ЧМ-2018 по хоккею

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Сборная России обыграла команду Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года в Дании. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу российской сборной, сообщает «Советский спорт».

Счет в матче на 22-й минуте открыл Кирилл Капризов. Также за сборную России по одному разу отличились Евгений Дадонов, Никита Нестеров и Михаил Григоренко.

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У швейцарцев заброшенными шайбами отметились Рамон Унтерзандер, Свен Андригетто и Гаэтан Хас.

Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа A.

Россия — Швейцария — 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

Голы: 1:0 – Капризов (Дацюк, Гусев) – 22:22 (5x5),

1:1 – Унтерзандер (Кукан, Корви) – 26:35 (5x4),

2:1 – Дадонов (Анисимов) – 27:47 (5x5),

3:1 – Нестеров (Гусев, Дацюк) – 39:57 (5x3),

3:2 – Андригетто (Майер, Вермин) – 51:52 (5x5),

4:2 – Григоренко (Анисимов, Гавриков) – 56:07 (5x5),

4:3 – Хас (Андригетто, Нидеррайтер) – 58:12 (6x4)

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.