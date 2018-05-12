СМИ: Диак за взятку обеспечил Рио четыре голоса на выборах столицы ОИ-2016

Появилась информация о том, что бывший президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламин Диак получил взятку за четыре голоса в пользу Рио-де-Жанейро на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года. Об этом сообщает ТАСС.

По информации Folha de S.Paolo, в этом признался бизнесмен Карлос Эмануэль Миранда, который вместе бывшим министром спорта Бразилии Серджио Кабралем был вовлечен в коррупционную схему с выплатой взяток африканским членам Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее французские власти предъявили официальные обвинения в коррупции при выборе организатора Олимпийских игр 2016 года члену совета ИААФ Фрэнку Фредериксу из Намибии.