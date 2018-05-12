Греческие полицейские получили ранения после столкновения с фанатами

Перед финальным матчем Кубка Греции между АЕКом и ПАОКом в столичных Афинах произошли столкновения между футбольными хулиганами и полицейскими, сообщает «Прото тема».

Как отмечает издание, двое полицейских получили ранения, которые не представляют опасность для жизни.

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Встреча состоится вечером 12 мая на Олимпийском стадионе. Фанаты ПАОКа из Салоников стали прибывать в Афины еще накануне.

В городе начались столкновения, фанаты забрасывали камнями и «коктейлями Молотова» полицейских, стражи порядка ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.В беспорядках участвовало больше тысячи фанатов. Двое полицейских получили ранения.

Ранее сообщалось, что болельщики «Локомотива» и «Зенита» устроили беспорядки на матче чемпионата России.