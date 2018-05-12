Два очка Овечкина помогли «Вашингтону» победить «Тампу» в матче Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» нанес поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Михал Кемпны, Александр Овечкин, Джей Бигл и Ларс Эллер. У хозяев шайбу забросил Стивен Стэмкос с передачи Никиты Кучерова, еще гол на свой счет записал Ондржей Палат.

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Также Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов выступили в качестве ассистентов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Вашингтон» повел в серии до четырех побед — 1:0. Второй матч пройдет в Тампе 14 мая.

НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/2 финала

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (США, Тампа) — «Вашингтон Кэпиталз» (США, Вашингтон) — 2:4 (0:2, 0:2, 2:0)

0:1 — Кемпны (Кузнецов, Карлсон) — 07:28;

0:2 — Овечкин (Кузнецов, Оши) — 19:57 (5x4);

0:3 — Бигл (Коннолли, Орлов) — 22:40;

0:4 — Эллер (Оши, Овечкин) — 26:42 (5x4);

1:4 — Стэмкос (Кучеров, Хедман) — 43:45 (5x4);

2:4 — Палат (Джонсон, Строльман) — 53:03 (5x5)