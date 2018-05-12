Игрок «Локомотива» попал в расширенную заявку сборной Польши на чемпионат мира

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Тренерский штаб сборной Польши определился с расширенным составом национальной команды для подготовки к чемпионату мира 2018 года в России, сообщает «Советский спорт».

В заявку попал полузащитник московского «Локомотива» Мацей Рыбусь.

Голкиперы: Бьялковски («Ипсвич Таун»), Фабиански («Суонси Сити»), Скорупски («Рома»), Щенсны («Ювентус»).

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Защитники: Беднарек («Саутгемптон»), Берешиньски («Сампдория»), Сионек (СПАЛ), Глик («Монако»), Енджейчик («Легия»), Каминьски («Штутгарт»), Томаш Кендзера («Динамо» Киев), Паздан («Легия»), Пищек («Боруссия» Дортмунд).

Полузащитники: Блащиковски («Вольфсбург»), Давидович («Палермо»), Франковски («Ягеллония»), Горальски («Лудогорец»), Гросицки («Халл Сити»), Кондзер («Гурник» Забже), Крыховяк («Вест Бромвич Альбион»), Кужава («Гурник» Забже), Линетти («Сампдория»), Макушевски («Лех»), Мачиньски («Легия»), Пешко («Лехия»), Рыбусь («Локомотив» Москва), Шиманьский («Легия»), Зелиньски («Наполи»), Журковский («Гурник» Забже).

Нападающие: Ковнацки («Сампдория»), Левандовски («Бавария»), Милик («Наполи»), Пентек («Краковия»), Теодорчик («Андерлехт»), Вильчек («Брондбю»).

Чемпионат мира стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи первенства примут 12 стадионов, расположенные в 11 городах России.

В группе H сборная Польши встретится с командами Колумбии, Сенегала и Японии.

Ранее сообщалось, что три футболиста «Ростова» попали в заявку сборной Исландии на чемпионат мира.