Сборная США разгромила Южную Корею в матче ЧМ-2018 по хоккею

Сборная США по хоккею разгромила команду Южной Кореи в матче группового этапа чемпионата мира со счетом 13:1. Об этом сообщает «Советский спорт».

В составе победителей дублями отметились Патрик Кейн, Чарли Макэвой, Дерек Райан и Кэм Аткинсон.

Еще по одной шайбе удалось забросить Андерус Ли, Блейку Коулману, Тейджу Томпсону, Нилу Пионку и Сонни Милано.

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Единственную шайбу за южнокорейцев забросил Чин Хи Ан.

Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа B.

США — Южная Корея — 13:1 (4:1, 4:0, 5:0)

Голы: 0:1 – Ан (Ким, Ким) – 05:23 (5x4),

1:1 – Ли (Ларкин, Годро) – 08:35 (5x5),

2:1 – Кейн (Годро) – 12:56 (5x3),

3:1 – Макэвой (Кейн, Годро) – 13:29 (5x3),

4:1 – Макэвой (Крайдер, Ларкин) – 19:16 (5x5),

5:1 – Райан (Мартинес) – 23:42 (4x5),

6:1 – Коулман (Мартинес, Уайт) – 27:06 (5x5),

7:1 – Кейн (Макэвой) – 28:41 (5x4),

8:1 – Аткинсон (Кейн, Макэвой) – 32:18 (5x3),

9:1 – Томпсон (Милано, Дарлинг) – 45:06 (5x5),

10:1 – Аткинсон (Кейн, Макэвой) – 46:11 (5x5),

11:1 – Пионк (Батчер) – 49:09 (5x5),

12:1 – Райан (Дебринкэт, Пионк) – 51:40 (5x4),

13:1 – Милано (Дебринкэт, Томпсон) – 58:50 (5x5)