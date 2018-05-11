Сборная Белоруссии проиграла пятый матч подряд на ЧМ-2018 по хоккею

Сборная Белоруссии потерпела поражение от команды Чехии в матче группового этапа чемпионате мира по хоккею 2018 года. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу Чехии, сообщает ТАСС.

В составе победителей заброшенными шайбами отличились Либор Шулак, Роман Горак и Михал Ржепик.

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Данное поражение стало пятым подряд для белорусской сборной, команда находится на последнем месте в групповой таблице.

Сборная Чехии расположилась на третьем месте в турнирной таблице группы A с девятью очками.

Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа А.

Белоруссия — Чехия — 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Голы: 0:1 – Шулак (Крейчи) – 08:13 (5x4),

0:2 – Горак (Плеканец) – 15:53 (5x5),

0:3 – Ржепик (Червенка, Моравчик) – 18:43 (5x5)