Манчини договорился о расторжении контракта с «Зенитом»

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Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини договорился о расторжении контракта с петербургским клубом, сообщает «Советский спорт».

Решение было принято при участии руководства «Зенита» и его подруги Сильвии Фонтини, которая также является будущей женой и адвокатом Манчини. Окончательно все должно быть подтверждено 14 мая во время чрезвычайного совета «Зенита», утверждает Corriere della Sera.

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Также Манчини в начале следующей недели проведет встречу с Федерацией футбола Италии. Планируется, что он заключит контракт с итальянской сборной на два года.

Гонорар специалиста составит чуть менее €2 млн в год, а в его контракте будет предусмотрен бонус за выход на чемпионат Европы 2020 года.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Зенита» разозлился на Манчини.