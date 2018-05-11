Черчесов назвал имя капитана сборной России на ЧМ-2018

Голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил журналистам, кто будет капитаном национальной команды на предстоящем турнире, передает «Советский спорт».

«Капитан у нас Акинфеев», — заявил Черчесов.

В расширенную заявку сборной помимо Акинфеева из вратарей попали Андрей Лунев («Зенит»), Сослан Джанаев («Рубин»), Маринато Гильерме («Локомотив») и Владимир Габулов («Брюгге»).

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Чемпионат мира в России состоится с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе сборной России будут противостоять Египет, Уругвай и Саудовская Аравия.

Ранее стало известно, что вратарь «Спартака» Селихов не сыграет на чемпионате мира.