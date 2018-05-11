Черчесов назвал имя капитана сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил журналистам, кто будет капитаном национальной команды на предстоящем турнире, передает «Советский спорт».

«Капитан у нас Акинфеев», — заявил Черчесов.

В расширенную заявку сборной помимо Акинфеева из вратарей попали Андрей Лунев («Зенит»), Сослан Джанаев («Рубин»), Маринато Гильерме («Локомотив») и Владимир Габулов («Брюгге»).

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Чемпионат мира в России состоится с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе сборной России будут противостоять Египет, Уругвай и Саудовская Аравия.

Ранее стало известно, что вратарь «Спартака» Селихов не сыграет на чемпионате мира.