Президент Хорватии намерена посетить чемпионат мира в России
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович планирует приехать на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.
«Президент Хорватии хочет посетить чемпионат мира по футболу в России. Однако сейчас нет уверенности в том, что глава государства найдет свободное время для поездки, учитывая официальные обязательства Колинды Грабар-Китарович», — цитирует представителя пресс-службы президента Хорватии газета «Известия».
Ранее президент Ассоциации любительского футбола Испании Эстебан Нанфро рассказал об отношении иностранцев к российским болельщикам в преддверии чемпионата мира 2018 года.