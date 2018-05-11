Определился последний полуфиналист Кубка Стэнли

«Виннипег Джетс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в седьмом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги и вышел в финал Западной конференции, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей дублями отметились Пол Штястны и Марк Шайфли, также отличился Тайлер Майерс. У хозяев шайбу забросил Пи Кей Суббэн.

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За выход в финал Кубка Стэнли «Виннипег» поспорит с клубом «Вегас Голден Найтс», который одержал победу в серии до четырех побед над «Сан-Хосе Шаркс» (4-2).

НХЛ. Кубок Стэнли. Западная конференция. 2-й раунд

«Нэшвилл Предаторз» (США, Нэшвилл) — «Виннипег Джетс» (Канада, Виннипег) — 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)